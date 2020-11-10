МЧС: погода ухудшится 11 ноября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Иркутской области. Утром и днем, 11 ноября в западных, северо-западных районах усилится юго-западный, северо-западный ветер. Порывы достигнут 15-18 м/с. Особенно аккуратными стоит быть автомобилистам. На дорогах региона ожидается снежный накат и гололедица.

- По области днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Утром в отдельных районах туман, ветер подует юго-западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северо-западных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, температура днем +4,-1, при облачной погоде -3,-8.

Что касается Иркутск, то днем, 11 ноября в городе пройдет небольшой мокрый снег и снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, столбик термометра покажет +2,+4 градуса.

В непогоду, спасатели советуют жителям Приангарья, по возможности отказаться от дальних поездок.