Врачи из Самары и Новосибирска помогают в лечении больных в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске врачи нарасхват. Такая ситуация, конечно, и в других регионах. Но в Иркутской области только в больницах с ковидом находятся сейчас 4, 5 тысячи человек и число это растет ежедневно. Еще столько же - на амбулаторном. Плюс к тому люди и просто болеют.

- Набрана команда медицинских работников, которые пришли на помощь нашим специалистам как в госпиталях, так и в поликлиниках. Это 12 врачей из факультетских клиник медицинских университетов Самары и Новосибирска, - говорит заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Как их распределили? Три врача из Новосибирска оказывают консультативную и практическую помощь в инфекционных госпиталях первых больниц Иркутска и Ангарска, один работает в отделении анестезиологии-реанимации Шелеховской больницы. Кроме того, в том же Шелехове врач-травматолог ведет прием в поликлинике и врач-пульмонолог обслуживает вызовы на дому. Специалисты из Самары работают в поликлиниках пригорода Иркутска - в поселках Молодежный и Марково, а также в инфекционных госпиталях Ангарска.

Доктора с Волги приехали в Сибирь всего на неделю, а новосибирцы будут и дальше работать в регионе.