Отключение света в Иркутске 11 ноября: адреса, сроки восстановления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 ноября жителям некоторых домов придется немного посидеть без электричества. Потому что грядет отключение света в Иркутске. Оно частично коснется всех округов города, но большая часть адресов приходится на Правобережный и Ленинский.

"Ограничения связаны с тем, что необходимо провести плановые ремонтные работы на электросетях, - сообщили в Иркутской электросетевой компании, - Просим жителей города отнестись к отключению света с пониманием - сегодняшние неудобства обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии в ваши дома в будущем".

Конечно, как правило, отключение света в Иркутске не происходит внезапно. Если оно запланировано заранее, жителей предупреждают об этом с помощью звонков и СМС-сообщений. Но на всякий случай изучите список адресов, которых коснется ограничение электроэнергии 11 ноября и проверьте, нет ли там вашего дома.

Отключение света в Иркутске 11 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 11 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 11 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 11 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 11 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания