Отключение горячей воды в Иркутске 11 ноября: адреса, когда дадут Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Зима уже совсем скоро вступит в свои права, но отключение горячей воды в Иркутске по-прежнему происходят достаточно часто. Все дело в том, что специалистам нужно провести диагностику и текущий ремонт некоторых участков тепловых сетей, чтобы избежать коммунальных аварий в зимний период. Согласитесь, проще посидеть без воды сейчас, чем остаться без отопления в декабре.

"Ограничения коснутся жителей некоторых домов в Правобережном и Свердловском округах, - сообщили в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска. - Приносим извинения за доставленные неудобства".

Чтобы узнать наверняка, попадает ли ваш дом под отключение горячей воды в Иркутске, изучите список адресов, который размещен ниже. Там также указаны приблизительные сроки, в течение которых рабочие должны будут восстановить водоснабжение.