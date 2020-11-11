Иркутянка продала несуществующей мебели на 2 миллиона рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Жительница Иркутска спустя два года после открытия своих трех магазином мебели поняла – выгоды нет. А вот финансовые трудности – есть. Тогда женщина решила предлагать покупателям оформлять доставку из других регионов страны по каталогу или по фотографиям в социальных сетях. В ее мебельных павильонах часть предметов оставалась – образцы гарнитуров, фурнитура, предметы интерьера.

« Предпринимательница сама консультировала клиентов, заверяя, что сотрудничает с проверенными поставщиками, чем вызывала доверие», - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Женщина выдавала покупателям документы, в которых была указана дата доставки и квитанцию о получении оплаты».

Когда покупатели не получали в срок товар, принимала от них жалобы и продолжала «работать». Когда недовольных клиентов стало много, подозреваемая переоформила фирму на дочь и снова начала принимать заказы на несуществующую мебель.

«В данных магазинах заказали мебель около 40 человек, общая сумма причиненного им ущерба превысила 2 миллиона рублей», - говорят полицейские.

Иркутянка сейчас находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела по статье «Присвоение и растрата» завершено. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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