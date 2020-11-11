Сибиряк заплатил алименты сыновьям после ареста УАЗа Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Житель Нижнеудинска не платил алименты на содержание детей в течение двух лет. Долг накоплен был не малый – 203 тысячи рублей. Когда к судебным приставам пришло постановление взыскать в пользу двух сыновей нужную сумму, им пришлось арестовать автомобиль должника. Конечно, сделали специалисты это только после истечения срока, предусмотренного для добровольного гашения задолженности.

Расставаться со своей «ласточкой» - автомобилем УАЗ – отец был не намерен и тут же уплатил алименты. Продавать машину с торгов не пришлось.

«Также мужчина трудоустроился рабочим в организацию, оказывающую коммунальные услуги», - отмечают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Теперь высчитывать алименты в пользу ребят будут из зарплаты сибиряка – 1/3 от полученной за месяц суммы.

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