В худмузее Иркутска проведут квест-экскурсию «Несъедобные бисквит и масло». Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

Занимательная интерактивная квест-экскурсия для детей пройдет 14 ноября в Иркутском художественном музее. Ребятам расскажут о несъедобных бисквите и масле. Как вы уже поняли, раз речь идет про искусство, то это будут масляные краски и фарфор бисквитный, который так и называют «бисквит». Название этот определенный вид керамических изделий получил из-за способа обжига – шедевр подвергается нагреванию только один раз.

«Путешествуя по миру музея, детки познакомятся с разными материалами и техниками изобразительного искусства, смогут потрогать бисквитный фарфор», - рассказали «КП» в музее. - «Количество мест ограничено, не забывайте записываться».

Также сотрудники музея просят не забывать о действующем в нашем регионе масочном режиме. Начало экскурсии в субботу в 15.30.

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