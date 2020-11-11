25 учителей Иркутской области обманули аферисты на 3, 4 миллиона рублей. Полиция расследует преступления. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

25 учителей Иркутской области с начала года попались на удочку мошенников и отдали им свои кровные. Им педагоги отдали весьма значительную сумму в 3, 4 миллиона рублей. Обман чаще всего проходил по классическому сценарию с участием "банковских работников", которым верили на слово.

"Накануне 40-летняя работница школы одного из населенных пунктов в Балаганском районе Приангарья перевела аферистам 280 тысяч рублей. Позвонившая ей женщина представилась банковским работником и рассказала, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Собеседница предложила предотвратить выдуманное хищение, убедив женщину выполнять ее рекомендации. В результате потерпевшая сама оформила банковский займ и перечислила требуемую сумму на указанный счет", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области .

Этим же нехитрым методом обвели вокруг пальца учителей из Иркутска, Братска, Ангарска, Тулуна, Киренска, сел и деревень Иркутского и Эхирит-Булагатского районов. Еще шестеро столкнулись с обманом при покупке и продаже в интернете. Кто-то покупал жилье, кто-то технику, кто-то мебель. И, наконец, трое педагогов были уверены, что их переводы ушли родным, попавшим в беду. Два учителя отправили деньги в ответ на сообщения со взломанных страниц в соцсетях. А в Слюдянке учителя отправили свои средства некоему "чиновнику". Он, как и Чичиков,приехал с проверкой. Будьте осторожнее.