"Рычал и кидался на прохожих": полицейским в Иркутске пришлось застрелить взбесившегося алабая

Полицейским в Иркутске пришлось застрелить взбесившегося алабая. Подобный случай произошел и год назад. Фото предоставлено Алексеем Фроловым.

-Помогите!", - в отделение полиции №8 Иркутска позвонила испуганная женщина. Она рассказала, что на улице Украинской бегает огромная собака, рычит и бросается на людей. Допустить, чтобы взбесившийся алабай ( а по всем признакам, это был он) все-таки напал на человека, было никак нельзя. Итог такой схватки всегда трагичен, эта порода опасна.

"По указанному адресу оперативно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Полицейские обнаружили пса, предположительно породы алабай. Собака набросилась на правоохранителей", - комментируют случившиеся в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейским ничего не оставалось, как пристрелить ее. Это уже не первый такой случай с нападением алабаев на людей в Иркутске. В октябре прошлого года другой бродячий пес этой породы в мясо изорвал женщину и напал на ее спасителей, бросившихся отбивать жертву у разъяренного пса.Тогда на место ЧП, на ул. Воровского в Иркутске, также выезжала полиция, собака была убита, а вся история бурно обсуждалась в городе.

- Хозяев надо найти и наказать, - говорили люди. - И это заявление поддерживало большинство. Стоит напомнить, что пес был либо на свободном выгуле, либо брошенным или сбежавшим от владельца. А так как собака породистая, вряд ли она была ничейной. Оба ЧП произошли в Ленинском округе Иркутска.