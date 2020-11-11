Администратору иркутского магазина грозит до 8 лет тюрьмы за взятку полицейскому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нарушения, связанные с продажей алкоголя, иркутские полицейские нашли во время рейда в одном из магазинов в поселке Пивовариха, в Иркутском районе. 33-летний администратор, чтобы избежать разбирательства и солидного штрафа, решил договориться с участковым. Он подошел к нему и передал 20 тысяч рублей. Однако, полицейский отказался брать деньги, и сразу сообщил о попытке дачи взятки своему начальству.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу», - сообщили в пресс-службах СУ СК И ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что администратору магазина теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

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