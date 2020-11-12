ДТП на улице Маяковского: четыре автомобиля столкнулись в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS Иркутск

В Иркутске утром, 12 ноября, произошло массовое ДТП. Четыре автомобиля столкнулись около 8 утра в региональном центре на улице Маяковского. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.

«По предварительным данным медицинская помощь потребовалась водителю Хонды», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По их информации, мужчина госпитализирован. Инспекторам предстоит разобраться в обстоятельствах аварии: что послужило причиной столкновения, есть ли нарушения правил дорожного движения при управлении автомобилем, кто виноват в ДТП.

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