Пьяный сибиряк угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом. Фото: Восточно-сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте

В городе Усть-Кут накануне ранее судимый мужчина, изрядно выпивши, решил "взять напрокат" автокран. Водительского удостоверения у 40-летнего жителя Черемхова не было, но это его не остановило. Решение "прокатиться" возникло у него в тот момент, когда он находился на территории одной из производственных баз.

Завладеть техникой и поехать у него получилось. Но путешествие было недолгим: на нерегулируемый ж\д переезд "Лена-Янталь" он выехал на автокране на запрещенный сигнал светофора. Как итог – столкновение с грузовым поездом. Повезло, что локомотив перевозил пустые цистерны. Однако, ущерб от аварии – большой.

"В результате столкновения повреждено 6 цистерн, принадлежащих различным собственникам, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов", - сообщает пресс-служба Восточно-сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – "Общий ущерб, причиненный собственникам вагонов–цистерн и Восточно-Сибирской железной дороге, составил более четырех с половиной миллионов рублей".

Возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения….". Мужчине грозит до 5 лет по первому делу и до 4 лет – по второму.

Как пояснил задержанный на допросе, на угнанном автокране он хотел подзаработать – с помощью него совершить погрузочные работы, а в аварию угодил из-за невнимательности.

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