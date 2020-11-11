Генпрокуратура утвердила обвинение предпринимателю, организовавшего рейс автобуса, упавшего с моста в Забайкалье

Близится к концу расследование причин страшной аварии, которая произошла 1 декабря 2019 года в Забайкалье. Напомним, в тот день в 60 километрах от города Сретенск, автобус Киа Грандбирд, перевозивший пассажиров в Читу, пробил ограждение моста, сорвался на лед реки Куэнга и упал прямо на крышу. В ДТП погибли 19 пассажиров, еще 19 человек пострадали. Как оказалось, трагедия произошла из-за того, что у автобуса во время движения не сработали тормоза задних правых колес. Из-за чего произошел занос и его опрокидывание

Вскоре после трагедии под домашний арест был отправлен 32-летний бизнесмен, который организовывал тот злополучный рейс. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». На днях заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении предпринимателя.

- По версии следствия, при осуществлении коммерческих перевозок пассажиров автобусами по заказу, бизнесмен был обязан обеспечить исправность технического состояния автобуса, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. - Однако 1 декабря 2019-го технический осмотр автобуса перед его выездом из Сретенска не проводился, поэтому неисправность тормозной системы не выявили.

Добавим, что уголовное дело вскоре рассмотрит Сретенский районный суд Забайкальского края.

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