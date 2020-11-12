Мотоциклист погиб, столкнувшись с поездом на переезде в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Смертельная авария произошла 10 ноября на регулируемом железнодорожном переезде ВСЖД, на участке Шуба — Тулюшка. Там локомотив столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Перед столкновением, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. Удара избежать не удалось.

- От полученных травм мотоцикл скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что у погибшего не было водительского удостоверения.

Полицейские дают неутешительную статистику. С начала 2020 года в Иркутской области произошло 5 аварий на железнодорожных переездах, в которых 1 человек погиб, еще 4 получили травмы.

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