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Житель Иркутска смог улететь на отдых заграницу после возврата 700 тысяч рублей долга

Деньги мужчина занял у своего знакомого
Мария КНЯЗЕВА
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Житель Иркутска смог улететь на отдых заграницу после возврата 700 тысяч рублей долга

Житель Иркутска смог улететь на отдых заграницу после возврата 700 тысяч рублей долга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Взял в долг 700 000 рублей у знакомого, но не вернул вовремя. Одолживший крупную сумму обратился в суд. Там постановили, что должник должен вернуть займ. Однако, заемщик деньги во время срока, предусмотренного для добровольного погашения задолженности, не отдал. Тогда судебные приставы применили к нему принудительные меры, в числе которых был и запрет на выезд из страны.

«Мужчина собрался на отдых за рубеж, поэтому оплатил задолженность в полном объеме», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Ограничение права выезда за пределы России было снято.

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