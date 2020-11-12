Мандалу из фарфора и брошь из глины научат делать в Усадьбе Сукачева. Фото предоставлено Иркутским художественным музеем

В Усадьбе Сукачева продолжается серия удивительных занятий с представителями различных творческих профессий – живописцами, дизайнерами, керамистами. В эти выходные с иркутянами делиться азами своего мастерства будут художница Хайтинского завода Ольга Вахрушева и дизайнер Лариса Кловак. Первая научит всех желающих делать мандалы, но не плести, а создавать при помощи мягкого фарфора. Мастер-класс пройдет 14 ноября, начало в 13.00.

А в 15.00 в воскресенье, 15 ноября, Лариса Кловак поможет модницам создать неповторимый образ. Покажет, как своими руками можно создать уникальный – штучный – аксессуар, ведь такого не будет ни у кого на земном шаре. Мастер научит творить из полимерной глины броши. Занятия будут практически индивидуальными, на мастер-классы в связи с ограничительными мерами смогут попасть только по 5 человек, поэтому необходимо записаться заранее.

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