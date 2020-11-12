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Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии

Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер в возрасте 85 лет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии. Фото БНЦ РАН.

Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии. Фото БНЦ РАН.

Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии. Совсем недавно, летом, ему исполнилось 85 лет, и коллеги-ученые ( а после окончания политической карьеры в 2009 году он занимался научной деятельностью) поздравляли его с юбилеем. Сегодня правительство Бурятии выражает соболезнования в связи с кончиной первого президента республики Леонида Васильевича Потапова.

"Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента продолжал трудиться на благо республики", обратился к жителям Бурятии, родным и близким Леонида Потапова глава республики Алексей Цыденов.

СПРАВКА "КП"

Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии

Леонид Васильевич Потапов родился 4 июля 1935 года в посёлке Уакит далекого Баунтовского района Бурятии в рабочей семье. Окончил в Хабаровске железнодорожный институт и по распределению был отправлен на родину, в Улан-Удэ. Работал мастером, инженером, а потом и начальником цеха, главным инженером Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. заочно окончил иркутский Институт народного хозяйства ( ныне - БГУ). В 1976 году началась его политическая карьера, до 1987 года Леонид Потапов работал в Бурятском обкоме КПСС. Потом его направили в Туркмению, где он вскоре занял пост заместителя Председателя Верховного Совета Туркменской ССР. В 1990-ом году Леонид Потапов вернулся в Бурятию, его избрали избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в октябре 1991-го — Председателем Верховного Совета тогда еще Бурятской АССР. Трижды, начиная с 1994 года, он становился Президентом республики. Ушел с поста в 2007 году и до 2009 года был помощником руководителя Администрации Президента России. В дальнейшем его жизнь была связана с наукой. Леонид Потапов - почетный профессор Бурятского государственного университета, Современного гуманитарного университета, ИГУ и ИРНИТУ. Ведущий научный сотрудник Отдела региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН.

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