Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии. Фото БНЦ РАН.

Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии. Совсем недавно, летом, ему исполнилось 85 лет, и коллеги-ученые ( а после окончания политической карьеры в 2009 году он занимался научной деятельностью) поздравляли его с юбилеем. Сегодня правительство Бурятии выражает соболезнования в связи с кончиной первого президента республики Леонида Васильевича Потапова.

"Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента продолжал трудиться на благо республики", обратился к жителям Бурятии, родным и близким Леонида Потапова глава республики Алексей Цыденов.

СПРАВКА "КП"

Умер Леонид Потапов, первый президент Бурятии

Леонид Васильевич Потапов родился 4 июля 1935 года в посёлке Уакит далекого Баунтовского района Бурятии в рабочей семье. Окончил в Хабаровске железнодорожный институт и по распределению был отправлен на родину, в Улан-Удэ. Работал мастером, инженером, а потом и начальником цеха, главным инженером Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. заочно окончил иркутский Институт народного хозяйства ( ныне - БГУ). В 1976 году началась его политическая карьера, до 1987 года Леонид Потапов работал в Бурятском обкоме КПСС. Потом его направили в Туркмению, где он вскоре занял пост заместителя Председателя Верховного Совета Туркменской ССР. В 1990-ом году Леонид Потапов вернулся в Бурятию, его избрали избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в октябре 1991-го — Председателем Верховного Совета тогда еще Бурятской АССР. Трижды, начиная с 1994 года, он становился Президентом республики. Ушел с поста в 2007 году и до 2009 года был помощником руководителя Администрации Президента России. В дальнейшем его жизнь была связана с наукой. Леонид Потапов - почетный профессор Бурятского государственного университета, Современного гуманитарного университета, ИГУ и ИРНИТУ. Ведущий научный сотрудник Отдела региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН.