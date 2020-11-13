Выставка картин Александра Москвитина открыта до конца ноября в Иркутске. Фото: фрагмент картины А. Москвитина, фото предоставлено Музеем истории г. Иркутска

До конца ноября в выставочном центре имени Виталия Рогаля будет работать выставка живописных полотен столичного художника с иркутскими корнями Александра Москвитина. В экспозиции собраны только самые яркие работы, написанные мастером за последние 40 лет.

- Александр Морисович – универсальный творец , - рассказали в Доме Рогаля. - В разные периоды он пробовал себя в гобелене, керамике, монументальном искусстве, иконописи, в графике и книжной иллюстрации. Конкретно во время этой выставки решено было познакомить иркутян именно с живописью Москвитина.

В итоге для выставки отобрали более 30 картин с натюрмортами и пейзажами. При посещении музея обязательно надевать маску.

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