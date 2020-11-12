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Коронавирус Covid-19

Коронавирус стал причиной смерти 735 жителей Иркутской области

За минувшие сутки мы потеряли еще 18 человек
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Коронавирус стал причиной смерти 735 жителей Иркутской области.

Коронавирус стал причиной смерти 735 жителей Иркутской области.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередные данные статистики заражений коронавирусом в Иркутской области на 12 ноября приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией в регионе. Итак, в этот день еще 261 пациент с COVID-19 начал лечение. В то же время начали и много выздоравливать. За минувшие сутки выписали 273 жителя Приангарья, а всего -21 469 человек.

«В ковидных госпиталях 12 ноября находится 4631 пациент с COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Общее число подтвержденных случаев инфицирования – 27 551».

Спасти удается не каждого. Ослабленные и больные хроническими заболеваниями находятся под ударом.За сутки еще 16 инфицированных скончались от коронавируса, еще двое заболевших COVID-19 – от осложнений имеющихся недугов. Пандемия в Приангарье унесла жизни уже 735 человек: причиной смерти 608 из них стала именно инфекция, еще 127 с таким же диагнозом сгубили другие заболевания.

Коронавирус в Иркутске