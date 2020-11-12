14 ноября горожанам в Иркутском зоосаде проведут экскурсию

Показательные кормления песцов пройдут 14 ноября в Иркутском зоосаде. Фото: предоставлено Иркутским зоосадом

Прогуляться на свежем воздухе и узнать что-то новое. Это доступно гостям Иркутского зоосада, ведь большинство вольеров с животными этого зоопарка – уличные. Тут и дистанцию соблюдать проще. Кстати, 1.5 метра – это длина взрослого волка, об этом сообщает одна из табличек с такими интересными напоминаниями у вольеров зверей.

А еще в эти выходные можно будет посмотреть показательные кормления: в субботу – песцов, в воскресенье – енотовидных собак. Начало строго по расписанию обедов у этих хищников – в 16.00.

Весной в зоопарк привезли много новых животных из Красноярска - алтайский марал, козерог и парочка хищных генетт. Кроме того, появились и пернатые из дикой природы, которые из-за травм останутся жить в вольерах зоосада.

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