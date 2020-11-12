В Иркутске проверили более 3500 магазинов и кафе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ковид-диссидентов, утверждающих, что вируса нет, поубавилось и к средствам защиты привыкли. Но проверки, которые десять дней шли в 3, 5 тысячах магазинов и кафе Иркутска, подтвердили – чаще всего правила выполняют.

– В ходе проверок контролируем наличие объявлений об обязательном ношении масок, обеспеченность антисептиками, соблюдение социальной дистанции, процент заполняемости кафе. В обязательном порядке фиксируем наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания посетителями и персоналом. Нарушения есть, однако отмечается их значительное снижение, особенно, что касается масочного режима, – пояснила глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

Рейды продолжаются и идут каждый день. Нарушителей ждет очень серьезная кара – ИП оштрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч, фирму – от 100 до 300 тысяч рублей. Приходится подчиняться.