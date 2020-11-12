МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Иркутскую область надвигается непогода. В региональном МЧС предупреждают о том, что 13 ноября, в Приангарье усилится северо-западный ветер до 18-23 м/с. Также пойдет снег. Особенно аккуратными нужно быть автомобилистам. На дорогах появится снежный накат и гололедица.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 13 ноября погода намного комфортнее. Снега синоптики не обещают. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Правда, вечером порывы достигнут 13 м/с. Столбик термометра поднимется до +6, +8 градусов.

В плохую погоду, спасатели советуют сибирякам по возможности отложить дальние поездки, и остаться дома.

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