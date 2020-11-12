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Сибирячка лишилась 25 тысяч, надеясь получить компенсацию

Жительница Шелехова поверила, что всем вернут деньги за расходы на антибактериальные средства
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сибирячка лишилась 25 тысяч, надеясь получить компенсацию. Делом занята полиция.

Сибирячка лишилась 25 тысяч, надеясь получить компенсацию. Делом занята полиция.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восьмидесятилетняя женщина искренне поверила мошенникам, которые представились представителями пенсионного фонда. Пожилая жительница Шелехова даже не удивилась тому обстоятельству, что имеющие, по идее, отношение только к доставке пенсий люди заняты какими-то возвратами средств.

-А они пояснили, что всем пожилым людям положена компенсация, в том числе и на приобретение чистящих и антибактериальных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Звонок имел одну-единственную цель. Среди множества пенсионеров найти тех, кто поверит этим обещаниям. А раз поверит - то наверняка сообщит не только номер банковской карты, но и секретный код на ее оборотной стороне. Надо сказать, что бабушка быстро опомнилась и позвонила на горячую линию банка. Но было уже поздно, 25 тысяч рублей у нее списать успели.

Криминал