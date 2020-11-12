Сибиряк во время ссоры выстрелил жене в голову из винтовки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией едва не закончилась ссора между супругами в одном из сел Иволгинского района Бурятии. 43-летний мужчина вернувшись пьяным от соседей, начал ругаться с женой. В разгар ругани, он сбегал в кладовку, схватил там винтовку с заряженными патронами, и выстрелил женщине в голову. После чего, как ни в чем не бывало, вернулся к соседям.

Пострадавшую спасло то, что вскоре домой вернулся сын. Он вызвал матери скорую помощь. Благодаря вовремя оказанной помощи и быстрой госпитализации, она осталась жива. Что касается мужа-стрелка, то его задержали в тот же вечер.

- Ему же предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас он находится под стражей. Все подробности инцидента выясняются.

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