Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: адреса, время, когда дадут электричество

Отключение света в Иркутске 12 ноября 2020: адреса, время, когда дадут электричество
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020 пройдет в Свердловском, Ленинском и Правобережном районах города. Электричество отключат на разные промежутки времени даже в пределах одного района. Где-то подача электроэнергии прекратится всего на полчаса, а где-то «света» не будет до 8 часов.
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020 – плановое. Оно необходимо для диагностики и плановых работ на сетях.
«Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу», - отмечают представители Иркутской электросетевой компании.
Итак, отключение света в Иркутске 13 ноября 2020 запланировано на улицах 1-я, 2-я, 3-я Горьковская, Генерала Доватора, Баррикад, Култукская, Академическая, Мухиной, Багратиона, Березовая, Кедровая, Сибирская, Рябикова и другие (см. таблицы).
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Ленинский район
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Свердловский район
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Правобережный район
Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК
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