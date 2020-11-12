Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: адреса, время, когда дадут электричество

Отключение света в Иркутске 12 ноября 2020: адреса, время, когда дадут электричество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020 пройдет в Свердловском, Ленинском и Правобережном районах города. Электричество отключат на разные промежутки времени даже в пределах одного района. Где-то подача электроэнергии прекратится всего на полчаса, а где-то «света» не будет до 8 часов.

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020 – плановое. Оно необходимо для диагностики и плановых работ на сетях.

«Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу», - отмечают представители Иркутской электросетевой компании.

Итак, отключение света в Иркутске 13 ноября 2020 запланировано на улицах 1-я, 2-я, 3-я Горьковская, Генерала Доватора, Баррикад, Култукская, Академическая, Мухиной, Багратиона, Березовая, Кедровая, Сибирская, Рябикова и другие (см. таблицы).

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Читайте также:

Оказался в нужном месте в нужное время: рыбак спас тонущего 18-летнего парня из Ангары. Мужчина вытащил молодого человека из воды и довез до ближайшего острова (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08