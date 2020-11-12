Отключение горячей воды в Иркутске 13 ноября 2020: адреса, время, когда включат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 13 ноября 2020 запланировано в Свердловском и Правобережном районах. Подача ГВС прекратится в некоторых домах этих двух округов на разное время – от восьми до 13 часов. Кроме того, в домах на улицах Чайковского, Клары Цеткин, Степана Разина, Российская, Марата, Ленина пройдет также и отключение отопления в Иркутске 13 ноября.

«Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Всего под отключение горячей воды в Иркутске 13 ноября 2020 попадают 44 дома. Дольше всего подачи ГВС не будет в зданиях по улицам Чайковская, Кайская, Клары Цеткин, Терешковой. Отопление и горячая вода вернутся туда только через 13 часов. Десять часов греться у обогревателей придется жителям Ленина и Марата, восемь – Степана Разина и Российская. Пять часов не будет «тепла» в доме по адресу Клары Цеткин, 2 (см. таблицу).

Отключение горячей воды в Иркутске 13 ноября 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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