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Крупный пожар тушат на 10 км Байкальского тракта под Иркутском

Огонь вспыхнул ночью на 13 ноября
Мария КНЯЗЕВА
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Крупный пожар тушат на 10 км Байкальского тракта под Иркутском

Крупный пожар тушат на 10 км Байкальского тракта под Иркутском

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне разгорелся пожар в районе 10 километра Байкальского тракта. Там загорелся строительный мусор. В итоге огонь распространился на площади около ста квадратных метров.

Тушением крупного возгорания на данный момент занимаются специалисты пожарно-спасательного отряда МЧС России по Иркутской области, привлечена спецтехника муниципальных предприятий города.

- Пожар находится в районе Чертугеевского залива, сообщение о нем поступило 12 ноября в 15.34, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Тушение осложняется большой глубиной мусора – более четырех метров.

Тушили огонь весь вечер и всю ночь. Мусор перемешивали и проливали. Сегодня к тушению подключат тяжелую инженерную технику. По факту возгорания начата доследственная проверка.

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