К Новому году в поселке Маркова Иркутского района построят новую школу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Строящаяся в рамках национального проекта «Демография» школа в поселке Маркова Иркутского района – объект, который находится под пристальным вниманием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава региона регулярно выезжает на стройплощадку, чтобы проверить, как продвигаются работы.

На этот раз во время инспекционной поездки губернатор осмотрел актовый и спортивный залы, два бассейна, столовую. Здесь идут отделочные работы. Они выполнены на 80%. Также специалисты завершают отделку фасада, занимаются благоустройством территории. Каждый день на объекте трудится 280 человек. В течение недели количество работников планируют увеличить до 320. Специалистам помогают 54 бойца студенческих стройотрядов. Сдать школу в эксплуатацию должны к концу декабря.

Напомним, что стоимость строительства объекта составила 1,21 млрд рублей. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1275 учеников, смогут посещать не только жители нескольких населенных пунктов Иркутского района, но и Синюшиной Горы областного центра.

- Эта школа является стратегически важным объектом для жителей Марковского муниципального образования. Более 600 детей поселка вынуждены ездить на учебу в Иркутск. Скоро они смогут пойти в новую школу. Я вижу, что на объекте активно идут работы. В следующем году здесь начнется учебный процесс, - сказал Игорь Кобзев.

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