Глава Приангарья предложил поддержать педагогов Крайнего Севера

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение Законодательного Собрания региона инициативу, которая будет способствовать увеличению объема поддержки педагогов Крайнего Севера, которые вынуждены покупать дрова, чтобы отапливать свои дома.

У учителей есть выбор: фиксированная выплата, или компенсация расходов на покупку топлива. После детального изучения затрат жителей Катангского района на приобретение дров выяснилось, что педагоги, которые получают компенсацию, тратят на дрова около 5,5 тысяч рублей в месяц. Это на 3 тысячи больше фиксированной выплаты.

Сейчас в Катангском районе фиксированную сумму на покупку твердого топлива получают 30 человек, еще 144 выбрали компенсацию. Предложение главы региона заключается в увеличении суммы компенсации педагогам Крайнего Севера с 2,5 тыс. рублей до 5, 5 тыс. рублей. Для учителей, которые живут в территориях, приравненных к Крайнему Северу, размер компенсации останется прежним.

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