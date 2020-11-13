Еще 263 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с коронавирусом. Каждый день растет число инфицированных. За стуки COVID-19 подтвердился еще у 263 человек. Радует, что вот уже третий день заболевших меньше, чем выздоровевших. За минувшие 24 часа выписано 288 поправившихся.

«Общее количество подтвержденных случаев заражения на территории региона – 27 814, число выздоровевших 21 757», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

В больницы госпитализировали еще 165 человек, всего бороться с инфекцией в медучреждениях Приангарья медики помогают 4796 пациентам. К несчастью, и в нашей области пандемия уносит жизни людей. Сегодня, стало известно, что еще 17 человек умерли от COVID-19, и еще один с таким же диагнозом – от иных болезней. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе скончались уже 753 сибиряка с COVID-19.

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