Ангарчанин отдал 250 тысяч рублей мошенникам, которые позвонили ему с номера банка Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники продолжают придумывать все более хитрые способы, чтобы обманывать жителей Иркутской области. На этот раз они позвонили 24-летнему жителю Ангарска, и представившись сотрудниками банка, сообщили, что кто-то пытается оформить на мужчину кредит. Чтобы удостовериться в том, что его не обманывают, сибиряк решил проверить, есть ли номер телефона, с которого ему звонили на сайте этого самого банка. Оказалось, что цифры совпадали. Поверив, ангарчанин оформил на себя «зеркальный кредит» в 250 тысяч рублей, а потом перевел всю сумму на номера телефонов, которые ему указали аферисты.

- Только после этого ангарчанин решил позвонить на горячую линию банка, указанную на обороте карты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Там ему и сообщили, что он отдал все свои деньги мошенникам.

Полицейские еще раз предупреждают жителей Приангарья о том, что с помощью программных сервисов, могут имитировать любые телефонные номера.