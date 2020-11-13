МВД: видео, как двое мужчин жестоко избивают жителя Усть-Илимска, оказалось фейком. Фото: соцсети

Шокирующее видео, как двое человек жестоко избивают ногами мужчину, лежащего на снегу, появилось в одном из иркутских пабликов в соцсетях. Авторы поста сообщили, что ролик якобы снят в Усть-Илимске. Помимо подписчиков группы, посмотрели видео и полицейские. Проведя проверку, сыщики выяснили, что оно фейковое. Избиение, конечно было, но совсем не в Иркутской области.

- На самом деле драка произошла в декабре 2016 года в Перми, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Тогда контент распространился во многих социальных сетях и СМИ.

Полицейские предупреждают, что за распространение недостоверной информации в соцсетях, можно нарваться на штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Кстати, за 2020 год, 9 жителей Приангарья уже выложили за такие нарушения штрафы на 250 тысяч рублей.