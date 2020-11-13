16-летняя школьница пыталась сжечь мужчину в подъезде дома в Усолье-Сибирском Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дикий случай произошел 11 ноября в подъезде жилого дома в Усолье-Сибирском. Пьяная 16-летняя девушка набросилась на мужчину, избила его, а затем подожгла ему одежду. К счастью, пострадавший не загорелся полностью. Очевидцы вызвали ему скорую помощь. С термическими ожогами тела его доставили в Усольскую городскую больницу, где он находится до сих пор.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Девушку задержали по горячим следам. Оказалось, что ранее она уже была судима.

Сейчас выясняются все подробности инцидента. Также решается вопрос о заключении школьницы под стражу.

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