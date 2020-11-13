В школах Иркутска продлят дистационку до 20 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя всеобщей дистанционки для учеников в Иркутске завершилась. Как школы будут работать дальше? Объявлено решение главы города.Продление дистанционного обучения в Иркутске с 16 ноября необходимо из-за высокой заболеваемости

- Мы продляем дистанционную форму обучения для всех учеников городских школ еще на неделю - до 20 ноября включительно, - сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Сами учителя выступали за очные занятия, поскольку обучение вживую эффективнее, да и не у всех дома есть компьютеры и мощный интернет для занятий. Но обстановка по коронавирусу в Иркутске довольно сложная, поэтому пока решение в пользу продления дистанционного обучения в Иркутске с 16 ноября.

Так, COVID-19 уже подтвердился у 413 учеников в 310 классах в Иркутске, это 0,5% от общего числа. За последние сутки заболели двое. Также с сентября инфекцией заразились 12% педагогов, а конкретно, 453 человека. По данным на 10 ноября, побороли инфекцию 74 учителя, на больничном все еще остаются 379 педагогов (10% от всего состава). Продление дистанционного обучения в Иркутске с 16 ноября это уже факт.

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