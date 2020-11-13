Проезд между улицами Советская и Ядринцева в Иркутске откроют с 16 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Сквозной проезд между улицами Ядринцева и Советская в Иркутске откроют с 16 ноября. Об этом сообщили в городской администрации. Сейчас на улице Ядринцева рабочие заканчивают ремонт: асфальтируют тротуары и примыкания к соседним дорогам. Проезжую часть там обустроили так, что дождевые воды будут стекать с центра улицы к колодцам.

Кроме того, завершается капремонт на улице Култукская в Иркутске. Когда там закончат асфальтировать подъезды к частным домам, то начнут наносить разметку и поставят новые остановки.

- На проезжей части уже уложен асфальт, ведутся работы по установке ограждений, монтажу светового оборудования, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, на улице Култукская построили ливневую канализацию, а также, как и на Ядринцева, меняли подземные коммуникации.