МЧС: снег и метели обрушатся на Иркутскую область 14 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Середина ноября, а на дворе аномальное тепло. Солнечно, снега в Иркутске почти нет. Но это пока что. Небесная канцелярия устроит в субботу, 14 ноября, настоящий сумбур. Сотрудники МЧС предупреждают, что будет снегопад, сильный ветер и метели. Дороги заметет.

- По Иркутску: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, с переходом во второй половине дня на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -5...-7 градусов, днем 0...-2 градуса, - сообщают в ГУ МЧС по региону.

По Иркутской области ветер будет еще сильнее, а температура в некоторых районах ночью упадет до -15...-20 градусов. Зима потихоньку вступает в свои права. Спасатели просят сибиряков быть осторожнее на улице и за рулем авто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08