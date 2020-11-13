Иркутяне могут накопить на автомобиль за 10 месяцев, но откладывая всю зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если квартиру, несмотря на подорожание, уже купили, то можно подумать и о машине. Эксперты «Авито Авто» подсчитали, сколько иркутянам придется копить хотя бы на подержанный автомобиль.

Итак, в качестве примера взяли семью, в которой работают оба супруга. Предположили, что одной зарплаты им хватает на все расходы, а вторую (условно 30 тысяч рублей - таков сейчас средний заработок иркутянина, по данным «Авито Работа») семья полностью откладывает. Тогда автомобиль за 300 тысяч рублей - а это средняя цена подержанного авто в городе - они купят через 10 месяцев.

- Быстрее всего накопить на собственный автомобиль могут жители Барнаула (за полгода) и Омска (за семь месяцев), - посчитали аналитики. - Дольше всего копить придется семейным парам из Иркутска, а также Самары и Тольятти - почти по 11 месяцев.

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