Днем температура воздуха в Иркутске будет ниже 0 градусов

Погода в Иркутске 14 ноября: температура воздуха днем будет ниже 0 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье для середины ноября стоит невероятно теплая погода. Последний осенний месяц не перестает радовать горожан плюсовыми температурами, однако, погода в Иркутске 14 ноября будет немного прохладней, чем в течение рабочей неделе.

Столбики уличных термометров сегодня днем будут показывать отрицательные температуры, ожидается до -2.

«Осадков не будет, северо-западный ветер сегодня сменится на юго-восточный, скорость потоков воздуха 3-8 м/с», - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

По области, как всегда немного холоднее – до -5, местами и до -8…-13. Возможны порывы ветра до 14 м/с. Стоит отметить, что эти показатели для ноября все же выше нормы. От таких температур деревья в Иркутске даже почки выпустили – смотрите фото.

Внимание, автомобилисты! На дорогах области – снежный накат.

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