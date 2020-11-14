Штрафов на 6 млн рублей выписано за нарушение эпидтребований в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Носить маску в общественных местах – в магазинах, в транспорте, такси, на парковках и в подъездах многоквартирных домов. Организовать работу фирм согласно с установленными во время пандемии правилами, не работать в запрещенное для вашей организации время или вовсе закрыться пока в регионе распространяется коронавирус … Санитарно-эпидемиологические правила были введены в Иркутской области еще весной. Их соблюдение регулярно проверяется во время профилактических рейдов. Отказ от их выполнения является административным правонарушением.

«С 1 апреля за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в Иркутской области назначено штрафов на сумму свыше шести миллионов рублей», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как отмечают власти, протоколы могут быть составлены по двум статьям - «Нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения».

Суммы штрафов разнятся для физических и юридических лиц. За нарушение придется выплатить от 30 000 рублей до 300 000. Если же будет доказано причинение вреда здоровью – тогда от 50 до 500 тысяч рублей, предпринимателям и вовсе могут назначить наказание в размере 1 миллиона рублей или приостановить деятельность до 90 суток. Полный указ о санитарных нормах в Приангарье во время пандемии – здесь.

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