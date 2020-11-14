264 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердился еще у 264 человек. Госпитализировали еще девять человек.

«В больницах региона сейчас 4805 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Общее число случаев инфицирования в Приангарье возросло 14 ноября до 28 078. Из этого количества большинство – 22 102 (плюс 345 за сутки) – выздоровели. Стоит отметить, что 345 выздоровевших – это рекорд последнего времени. Вообще последние четыре дня справившихся с болезнью больше, чем новых случаев заражения.

Увы, есть и плохие новости, за сутки погибли еще 16 человек от COVID-19, и еще один с таким же диагнозом от иных болезней. Всего с начала пандемии умерли 770 зараженных коронавирусом.

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