Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтоб задержать нетрезвого водителя Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Погоня как в голливудских боевиках. Накануне полицейские Иркутской области задержали лихача. Иномарка, вилявшая из стороны в сторону, то и делая менявшую полосу для движения, привлекла внимание на дорогах Ангарска.

- Водитель автомобиля … остановитесь, - потребовали сотрудники ДПС ГИБДД.

Однако, увидев, что у него «на хвосте» полицейские, автомобилист нажал на газ. Началась погоня, к которой присоединилось еще несколько экипажей. С сиренами и включенными маяками они преследовали нарушителя, то и дело создававшего своим «стилем» вождения опасные ситуации. Решено было стрелять. Сначала два – в воздух, один – в заднее колесо. Машину закрутило на трассе, и автомобиль затянуло на обочину.

«За рулем иномарки оказался 19-летний местный житель с признаками опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Оказалось, регистрация легкового автомобиля, на котором он пытался скрыться, была прекращена еще в августе».

Удирая парень проехал на красный сигнал светофора, не пропустил пешеходов… В общей сложности составлено 7 протоколов об административных нарушениях. Горе-водителю предстоит выплатить штрафы и расстаться с правами на вождение на два года.

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