Косуля погибла из-за нападения собак в Иркутском районе. Фото: "Заповедное Прибайкалье"
Появления диких животных у сел в границах Прибайкальского национального парка – не редкость. Но не всегда выход зверей к людям заканчивается возвращением в лес. Так в поселок Большая речка накануне забрела косуля. На парнокопытное тут же набросились собаки.
Испуганная самка понеслась во весь опор, не разбирая дороги.
«Убегая от преследования, она напоролось на металлическую изгородь, и получила тяжелые травмы», - сообщают сотрудники «Заповедного Прибайкалья». – «Спасти косулю не удалось».
Специалисты просят жителей следить за своими домашними животными, не отпускать собак на самовыгул за пределы участков, безнадзорных собак у глав поселков попросят отловить.
Прошлый такой «визит» дикого парнокопытного закончился спасением животного. Целую спецоперацию пришлось провести, чтобы помочь маленькому изюбренку вернуться в лес.
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