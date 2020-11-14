В Иркутске умер Александр Самарин, художник самобытный и удивительный. На фото - "Автопортрет с летом в раме" А. Самарина, 2009 г. Фото: Иркутский художественный музей

В Иркутске умер Александр Самарин, художник – живописец, график, признанный талант. Он наш земляк - родом из Ангарска, окончил Иркутское училище искусств в 1986 году. Учился там на декоративно-оформительском отделении.

О том, что умер Александр Самарин сообщили сотрудники Иркутского художественного музея в соцсетях учреждения.

«В своем творчестве Александр Владимирович неоднократно обращался к сибирским сказкам, легендам, сказаниям и небылицам, умело использовал приемы традиционного лубка», - написали музейщики. – «Его работы всегда оставляли впечатление задора и радости и одновременно были поучительными».

Художник регулярно принимал участие в выставках картин в Иркутской области, работал с популярным детским журналом «Сибирячок». Прощание с живописцем прошло сегодня, 14 ноября, на его родине - в Ангарске.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Александра Самарина.

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