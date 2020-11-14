«Байкал-Энергия» на своем льду разгромила кировскую «Родину». Фото: Татьяны ГЛЮК

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали первую разгромную в новом сезоне Суперлиги. Бело-синие камня на камне не оставили от кировской «Родины», одолев соперника со счетом 12:4.

Практически все вопросы о победителе наши парни сняли в первом тайме, отправив в ворота кировчан 7 мячей. Голы на свой счет записали Рауан Исалиев Иван Соловьев Мартин Ландстрем, Руслан Тремаскин, Егор Егорычев, Владислав Кузнецов и Николай Иващенко.

«Родина» ответила на это одним точным ударом Олега Пивоварова. Во втором отрезке иркутские хоккеисты порадовали своих болельщиков, которые смотрели за матчем по интернет-трансляции еще пятью голами. Еще по разу отличились Владислав Кузнецов, Мартин Ландстрем, Иван Соловьев и Егор Егорычев. Помимо этого забил Иван Нечаев. Хоккеисты «Родины» отправили в ворота нашего голкипера Григория Лапина еще три мяча, но избежать разгромного поражения не смогли.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет также на родном льду. 17 ноября бело-синие скрестят клюшки с сыктывкарским «Строителем».

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