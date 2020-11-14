Уникальным снимком сотен нерп на льдинах поделились сотрудники нацпарка. Фото: Андрея Разуваева, инстаграм zapovednoe_podlemorye

Байкал – озеро воистину уникальное, такие же у него обитатели. Пресноводные тюлени – нерпы – завораживают сибиряков, привлекают внимание туристов. Их вид умиляет. Накануне в соцсетях «Заповедного Подлеморья» появился уникальный снимок, сделанный научным сотрудником Андреем Разуваевым. На нем сотни нерпы вылезли на льдины и отдыхают. Сотрудника нацпарка рассказали, что такое бывает два раза в год.

«В период распутицы, во время, когда лед Байкала замерзает или тает, можно увидеть сотню нерп отдыхающих на льдинах», - подписали снимок специалисты.

Судя по геометке, фотография была сделана в Чивыркуйском заливе. Кстати, специалисты не первый раз делятся интересными фактами о нерпах. Например, на их сайте сказано, что за год один взрослый эндемик съедает около 1.5 тонн рыбы, в день примерно 3-4 кило.

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