Сдать тест на коронавирус можно будет еще в одной лаборатории в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежедневно в Иркутской области тест на коронавирус сдают 9 500- 10 000 человек. В Приангарье сейчас действует 14 лабораторий. Некоторые из них работают круглосуточно.

«Утвержден поэтапный план увеличения объемов тестирования в каждой из лабораторий, включая еще одну дополнительную в Братске», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – «К середине декабря объем тестирования должен составить 16.5 тысяч исследований в день».

Кроме того, министерство здравоохранения региона рассмотрит возможность открытия еще новых лабораторий, чтобы сократить срок проведения анализа.

Также стало известно, что с 20 ноября дополнительные койки для пациентов с COVID-19 появятся в Иркутской городской больнице № 3: 12 мест будут с возможностью реанимации, 70 – с подведенным «кислородом».

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