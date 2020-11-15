Отключение отопления в Иркутске 16 ноября 2020: адреса, когда возобновят подачу теплоэнергии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 16 ноября 2020 пройдет в некоторых домах в четырех районах города. Стоит отметить, что по адресам, где пропадет «тепло», также не будет и горячей воды.

«Теплоснабжение отключат на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

В Ленинском, Правобережном, Свердловском и Октябрьском округах отключение отопления в Иркутске 16 ноября 2020 проведут в зданиях на улицах Якоби, Мухиной, Советская, Ширямова, Гагарина, Ангарская, Светлая, Центральная, Набережная. Подача теплоэнергии прекратится где-то на час, а где-то до восьми часов (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 16 ноября 2020: адреса

Отключение отопления в Иркутске 16 ноября 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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