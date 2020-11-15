Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: адреса, когда дадут электричество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020 запланировано в Ленинском, Свердловском, Октябрьском, Правобережном районах. Подача электроэнергии прекратится по разным адресам на разное время – от получаса до десяти часов.

«Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - сообщает Иркутская Электросетевая компания. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».

Проведут отключение света в Иркутске 16 ноября 2020 в домах по улицам Рябикова, Доржи Банзарова, Аларская, Донская, Карла Либкнехта, Лыткина, Сибирская, Цимлянская, Ипподромная, Култукская, Есенина, Лызина, Рябиновая, Онежская, Ледяная, Тверская, Тувинская, Челябинская, Марии Цукановой, Сурнова, Баррикад, Напольная, Глеба Успенского и другие (см. таблицы).

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Октябрьский район

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2020: Октябрьский район. Фото: ИЭСК

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