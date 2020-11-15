Погода в Иркутске 15 ноября: солнечно и тепло Фото: Влад КОМЯКОВ

Ноябрь продолжает радовать иркутян достаточно теплой, вполне себе еще осенней погодой. К середине месяца температура воздуха в областном центре не опускается ниже -3…-4 градусов. А сегодня, 15 ноября, она и вовсе ожидается плюсовой.

Как сообщает Иркутский гидрометцентр, днем в Иркутске будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Столбик термометра в столице Восточной Сибири днем будет колебаться от +1 до -1 градусов. Ночью осадков также не ожидается, температура воздуха опустится до -5 градусов.

По Иркутской области 15 ноября местами ожидается небольшой снег. В целом будет ясная и солнечная погода, утром при прояснении туман. Ветер ожидается северо-восточный, юго-восточный, в северных районах юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем по области составит -2…-7 градусов, местами -12…-17 градусов. В южных районах Приангарья воздух прогреется до +2 градусом.

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