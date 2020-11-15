Иркутская область получила дополнительно 1,3 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения 2019 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область поступило дополнительно более 1,3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий летнего наводнения 2019 года. Финансирование было выделено из резервного фонда правительства РФ по распоряжению президента.

Эти деньги планируют направить на оплату жилищных сертификатов семьям, которые лишились своих домов в результате паводка, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.

- На полученные федеральные средства будет оплачено жилье для 475 семей, - отметили в правительстве.

Первые перечисления уже начались. Планируется, что в течение следующей недели все сертификаты будут оплачены, и жители пострадавших территорий смогут профинансировать покупку нового жилья.

Всего во время летнего наводнения в 2019 году было затоплено более 11 тысяч жилых домов и более 100 социальных учреждений. За получением социальной выплаты на покупку жилья обратились 7 771 человек. Оформлено 7 670 свидетельств на общую сумму около 23 миллиардов рублей, из них больше 21,5 миллиарда по 7 332 сертификатам уже оплачено.

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